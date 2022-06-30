Володин объяснил причины обмена военнопленных с «Азовстали»

Россия обменивает с украинской стороной только тяжелораненых военнопленных нацбальона «Азов»* , заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что важно оказывать поддержку российским военнослужащим, в том числе вернувшимся из плена, передает РИА Новости.

«Могу вам сказать, что обменивают тяжелораненых, очень тяжелораненых. Тех, кто находится в таком состоянии, что правильно их взять и обменять на наших ребят», — сказал он на заседании Думы, добавив, что по каждому участнику батальона «Азов»* ведутся предметные следственные мероприятия.

Напомним, Украина и ДНР провели крупнейший обмен пленными — домой вернулись 144 бойца из ДНР и России. При этом, несмотря на то, что боевиков «Азова»* планировалось подвергнуть международному трибуналу, в Киеве заявили, что из 144 освобожденных 95 — это военные с «Азовстали», среди них 43 военнослужащих полка «Азов»*.

*Запрещенная в РФ экстремистская группировка