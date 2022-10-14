Минобороны России не планирует призывать женщин в рамках частичной мобилизации

В рамках частичной мобилизации на службу в Вооруженные силы РФ не призывают женщин. В будущем делать это также не планируется, заявили в Минобороны России.

«Это касается всех без исключения граждан женского пола вне зависимости от их семейного положения, наличия детей и других личных обстоятельств», – уточнили в ведомстве.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал о том, что среди потенциальных добровольцев, желающих отправиться на службу в рамках частичной мобилизации, есть женщины. Политик предложил задействовать их в работе госпиталей или волонтерских организациях, чтобы они могли внести свой вклад в защиту интересов Родины.

Сегодня на пресс-конференции по итогам рабочей поездки Казахстан Президент России Владимир Путин объявил о том, что частичную мобилизацию в стране завершат в течение двух ближайших недель.