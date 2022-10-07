Чернышенко: От женщин также поступают заявки на службу в рамках частичной мобилизации

Среди потенциальных добровольцев, желающих отправиться на службу в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, есть и женщины. Их можно задействовать для работы в госпиталях или волонтерстве, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Я разделяю позицию Минобороны, что в рамках частичной мобилизации женщины привлекаться не должны. Предлагаю рассмотреть возможность их деятельности в российских госпиталях, быть волонтером в случае соответствия и их согласия», — приводятся слова Чернышенко.

Он также предложил привлекать мужчин, которые не подходят под критерии призыва по частичной мобилизации, но хотят внести свой вклад в защиту интересов страны, к волонтерской деятельности, сбору гуманитарной помощи.

Политик также попросил своих коллег из профильных ведомств и общественных организаций проработать подходы, которые помогут ускорить обработку заявлений от добровольцев в регионах, где эта работа продвигается медленно.

«Коллеги, напомню, срок рассмотрения — в течение двух дней. Губернаторам будем регулярно направлять данные в разрезе всех субъектов», — подчеркнул он.

Утром 21 сентября Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт — это чуть больше 1% от общего количества граждан.