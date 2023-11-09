Израиль готов потратить годы на уничтожение всех причастных к нападению 7 октября

Йоав Галант

Фото: пресс-служба Правительства Израиля

Израиль найдет и уничтожит всех причастных к нападению радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября, даже если на это придется потратить годы. Об этом заявил на пресс-конференции израильский министр обороны Йоав Галант, передает ТАСС.

«Мы найдем всех, кто напал на граждан Израиля, всех тех, кто похитил их, кто напал на наших детей и женщин. Это займет месяц, год, пусть это займет годы, мы не остановимся, мы не прекратим, пока не уничтожим всех и каждого, им нет места на земле», — подчеркнул Галант, заверив, что его страна не пойдет ни на какой компромисс в этом вопросе.

Министр также добавил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не прекратит операцию в секторе Газа, пока не освободит всех заложников, и назвал нынешнюю войну с ХАМАС «самой справедливой» с момента основания еврейского государства.

Боевики ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. Погибли более 1,4 тыс. человек, среди которых были и россияне. Еще 247 человек, в том числе граждане других государств, оказались взяты в заложники. Из них пока удалось освободить только пятерых (четверых отпустили боевики, одна была спасена в результате силовой операции).

Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны, мобилизовали 360 тыс. резервистов и начали наносить удары по целям в секторе Газа, а затем приступили к наземной операции. Второго ноября ЦАХАЛ отчиталась об окружении самого города Газы, расположенного на севере сектора.

По данным Министерства здравоохранения сектора Газы, подконтрольного ХАМАС, в результате атак к вечеру 9 ноября погибли 10 812 человек. США выступают против прекращения огня, но предлагают вводить временные гуманитарные паузы. По информации Белого дома, с сегодняшнего дня Израиль начнет практиковать подобные четырехчасовые паузы на севере сектора.

Президент РФ Владимир Путин счел террористическую атаку контролирующего сектор Газа радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства.