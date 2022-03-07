Минобороны и ООН обсудили в Москве гуманитарное взаимодействие на Украине

В Москве состоялась первая встреча Минобороны РФ и представителей ООН, посвященная гуманитарному взаимодействию на Украине. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

«В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе телефонного разговора министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу с генеральным секретарем ООН А. Гутеррешем, 7 марта в г. Москва проведена первая встреча представителей Минобороны РФ и Организации Объединенных Наций», — отмечается в сообщении.

Темой обсуждения стало взаимодействие сторон в решении гуманитарных вопросов на территории Украины, а также ДНР и ЛНР.

Сегодня в 10 утра Вооруженные Силы России открыли гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из четырех украинских городов. Об этом Президента РФ Владимира Путина попросил лидер Франции Эммануэль Макрон.

Однако украинская сторона назвала неприемлемым вариант с гуманитарными коридорами, о чем ранее сообщал «Татар-информ».