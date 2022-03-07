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Политика
7 марта 2022  12:56

Украина назвала неприемлемым открытие гуманитарных коридоров

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Украинская сторона отказалась от предложения России открыть гуманитарные коридоры. Такой вариант является неприемлемым, заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

«Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров», — приводит ее слова ТАСС.

Ранее Вооруженные силы России предложили украинской стороне открыть гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей Киева, Харькова, Сумы и Мариуполя. О режиме тишины и открытии гуманитарных коридоров, в свою очередь, Президента России Владимира Путина лично попросил лидер Франции Эммануэль Макрон.

#спецоперация на Украине #эвакуация
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