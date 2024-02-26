Шольц выступил против отправки ракет Taurus на Украину: Нам нельзя быть связанными

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь выступил против передачи Украине ракет Taurus. В противном случае Берлин окажется вовлечен в конфликт, считает он.

«Ни в какой точке или месте нам нельзя быть связанными с целями, которых достигает эта система», — цитирует его РИА Новости.

Канцлер подчеркнул, что вместе с ракетами Киеву потребовались бы и специалисты, которые с ними работают. Однако ФРГ придерживается принципа, что немецкие солдаты не должны находиться на Украине.

«Я удивлен, что некоторых вообще не волнует, что они даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне», — возмутился он.