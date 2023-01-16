Минобороны Беларуси заявило о старте совместных с Россией летно-тактических учений

В Беларуси начались совместные летно-тактические учения авиационных подразделений РФ и РБ, входящих в состав региональной группировки войск. Об этом сообщает белорусское Министерство обороны.

«Главная цель учения — повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач», — пояснили в военном ведомстве Беларуси.

По информации белорусской стороны, в ходе маневров предполагается отработать ведение воздушной разведки, совместное патрулирование вдоль границы, авиаподдержку группировки войск и высадку тактического десанта, а также доставку грузов и эвакуацию раненых.

В проведении учений задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси. Маневры должны продлиться до 1 февраля. Еще 8 января в соседнюю страну прибыли российские самолеты — «авиационная составляющая из числа Военно-космических сил Вооруженных сил Российской Федерации».

В Министерстве иностранных дел РФ проведение учений объяснили ТАСС желанием «отбить у <…> потенциальных противников охоту к эскалации и провокациям».

По итогам декабрьских переговоров президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко было объявлено, что самолеты белорусских Военно-воздушных сил переоборудованы для применения «специальных» (то есть ядерных) боеприпасов, а их экипажи проходят необходимую переподготовку. Позднее Лукашенко заявил, что две страны «ой как далеко зашли» в вопросах безопасности.