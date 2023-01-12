Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь «ой как далеко зашли» в вопросах безопасности

Союзные программы России и Беларуси устарели, но при этом страны очень сильно продвинулись в вопросах безопасности. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по вопросам выполнения интеграционных программ, сообщает газета «Коммерсантъ».

«Мы уже в двусторонних отношениях в вопросах безопасности ой как далеко зашли, даже боюсь говорить, насколько далеко. Так надо действовать: идти от жизни. В противном случае все сломаем», — сказал Лукашенко.

Политик обратил внимание на то, что пакет документов о 28 союзных программах в ноябре 2021 года был согласован с российским лидером Владимиром Путиным не просто так. Страны также регулярно проводят совместные учения на территории Беларуси.

Президенты России и Беларуси 19 декабря 2022 года лично встретились в Минске и обсудили меры по обеспечению безопасности Союзного государства, включая создание единого оборонного пространства. По итогам этих переговоров они объявили, что самолеты Военно-воздушных сил Белоруссии уже переоборудованы для применения «специальных» (то есть ядерных) боеприпасов, а их экипажи проходят необходимую переподготовку. Кроме того, в октябре прошлого года страны создали совместную Объединенную группировку войск.