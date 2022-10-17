Минобороны Беларуси: Из России в республику прибудет 170 танков и до 200 бронемашин

В Беларусь прибудет 170 танков и порядка 200 бронированных машин для развертываемой группировки двух стран. Об этом на брифинге для иностранных военных дипломатов заявил помощник белорусского министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко, сообщает РИА Новости.

«Общая численность к прибытию в Беларусь составит до 9 000 личного состава, около 170 танков, до 200 ББМ и до 100 орудий и минометов калибра более 100 мм», — уточнил он.

Ревенко напомнил, что Запад не принял большинство предложений Минска о необходимости диалога и снятия напряженности, в связи с чем было принято такое решение.

«Иностранные военные представители были подробно проинформированы о порядке и местах развертывания региональной группировки войск (сил) на территории Республики Беларусь, мероприятиях оперативной и боевой подготовки, планируемых к проведению группировкой», — добавили в пресс-службе Минобороны Беларуси.

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко 10 октября договорились о развертывании совместной региональной группировки войск на фоне обострения ситуации на западных границах Союзного государства.

Первые эшелоны российской армии из состава совместной региональной группировки войск прибыли в республику 15 октября.