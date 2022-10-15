В Беларусь прибыли первые эшелоны с военными РФ из состава совместной группировки войск

Первые эшелоны с военнослужащими российской армии из состава совместной региональной группировки войск прибыли в Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Министерства обороны, передает ТАСС.

«Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки войск (сил), прибыли в Республику Беларусь», — отметили в пресс-службе военного ведомства.

Ранее заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Виктор Тумар заявил, что совместная группировка войск будет задействована для усиления охраны и обороны белорусской границы и снижения военной активности в приграничных районах.

Основу группировки составят белорусские подразделения «по штату мирного времени», а также отдельные формирования Вооруженных сил РФ, уточнил он.

До этого о развертывании совместной региональной группировки войск по договоренности с Президентом России Владимиром Путиным рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко. «Если уровень угрозы (на западной границе Беларуси — прим. Т-и) достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства», — заметил он тогда.