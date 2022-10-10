Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск на фоне обострения ситуации на западных границах Союзного государства. Об этом сегодня сообщил белорусский лидер на совещании по военной безопасности.

«Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки – армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней», – цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Решение о совместной региональной группировке войск было принято на встрече двух лидеров в Санкт-Петербурге по итогам неформального саммита СНГ, добавил Президент Беларуси.

На совещании по безопасности он также в очередной раз заявил, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Беларуси.