Армения попросит у России, ОДКБ и ООН помощи из-за эскалации на границе

Армения обратится к России, ОДКБ и ООН из-за эскалации на границе с Азербайджаном. Такое решение принял Совет безопасности страны, заседание которого провел Премьер-министр Никол Пашинян, сообщает пресс-служба армянского Правительства.

«В связи с агрессией против суверенной территории Республики Армения принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН», — сказано в сообщении.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана ухудшилась около полуночи. Армянская сторона заявила об обстрелах, в том числе гражданской инфраструктуры, а азербайджанская — об обстрелах и диверсиях. Военные обеих стран признали наличие потерь и возложили ответственность за эскалацию друг на друга.

Никол Пашинян обсудил обострение конфликта с Президентом РФ Владимиром Путиным, Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.