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Минниханову показали «Центр реабилитации на колесах» для инвалидов-колясочников
Мобильный комплекс для реабилитации людей с нарушением опорно-двигательного аппарата «Центр реабилитации на колесах» презентовали сегодня Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Презентация была организована на площадке перед зданием Государственного Совета РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Мобильный комплекс был разработан Маратом Ильясовым. О проекте Рустаму Минниханову рассказал сам автор.
Марат Ильясов также является автором линейки тренажеров для реабилитации. Они зарегистрированы в качестве медицинских изделий и прошли апробацию в семи реабилитационных центрах РТ, а также в Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова в Москве. Тренажеры успешно себя зарекомендовали.
Раису Татарстана подробно рассказали о мобильном комплексе, а также о планах его использования. Кроме того, он пообщался с людьми, которые занимались на тренажерах и имеют положительные результаты.
Ранее сегодня Рустам Минниханов поручил усилить работу по созданию рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья и уделить особое внимание ставшим инвалидами в ходе специальной военной операции.
В 2022 году Марат Ильясов рассказал по видеосвязи о центре реабилитации Президенту России Владимиру Путину. В результате его инициатива была поддержана главой государства и федеральными министерствами. Она вошла в топ-100 лучших социальных проектов страны.
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