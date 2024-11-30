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Минниханов поручил усилить работу по созданию рабочих мест для инвалидов
В преддверии Декады инвалидов и Международного дня инвалидов Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании поручил усилить работу по созданию рабочих мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья и уделить особое внимание ставшим инвалидами в ходе специальной военной операции.
«Это важная, общественно значимая дата, <...> [она] нацелена на усиление внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья», — заметил Раис РТ.
По информации Рустама Минниханова, в республике проживают 282 тыс. человек с разной степенью инвалидности, в том числе 18 тыс. детей-инвалидов.
«Руководителям всех органов государственной власти, главам муниципальных районов, городских округов, предприятий и организаций следует продолжить работу по формированию доступной инклюзивной среды в общественных местах, социальных учреждениях и жилом фонде», — подчеркнул он.
Наряду с этим Минниханов рекомендовал «усилить работу по созданию рабочих мест для инвалидов и увеличения уровня их занятости».
«И сегодня достаточно значительное количество ребят (участников специальной военной операции — прим. Т-и), которые получили инвалидность. Особое внимание, конечно, на эту категорию тоже <...>», — добавил он.
«Обеспечить все необходимые условия для организации медицинской помощи, особенно детям-инвалидам <...>. Для детей нужно дополнительное образование, система физической культуры и спорта должна быть доступна <...>», — напомнил Раис Татарстана.
«В рамках Декады инвалидов <...> организовать тематические встречи, культурные, спортивные мероприятия для лиц с ограниченными возможностями [здоровья]. Особое внимание, опять-таки, <...> уделить инвалидам боевых действий», — заключил Рустам Минниханов.
Декада инвалидов традиционно проходит с 1 по 10 декабря. Международный день инвалидов отмечается 3 декабря.
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