Минниханов выступил на бизнес-форуме «Татарстан – Турция» в Бурсе

Фото: пресс-служба Президента РТ

В турецкой провинции Бурса сегодня прошел бизнес-форум «Татарстан – Турция», в котором принял участие Президент РТ Рустам Минниханов. Татарстан на форуме представляют руководители крупных предприятий и бизнес-организаций – в том числе, ПАО «КАМАЗ», АО «Казанский завод синтетического каучука», производитель продукции для автоматизации промышленных производств и котельных ООО «НПП «ПРОМА», производитель изделий методом холодной штамповки и прокатки листовой стали ООО «Зиас Машинери Поволжье», ООО «Завод МАШДЕТАЛЬ» и ООО «Триада», которое производит швейные изделия.

Татарстан уделяет особое внимание расширению сотрудничества с Турцией, направленного на укрепление российско-турецких отношений, отметил Минниханов. «Мы признательны Президентам наших стран, Владимиру Владимировичу Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, правительствам двух стран за поддержку татарстано-турецких совместных проектов», – отметил он.

В прошлом году товарооборот между Татарстаном и Турцией вырос на 55,8% и превысил 563 млн долларов, напомнил Минниханов. Он подчеркнул, что компании Бурсы многие годы являются надежными партнерами в таких сферах, как автомобилестроение, машиностроение, текстильная и мебельная промышленность. В частности, такой большой проект, как партнерство с холдингом «Джошкуноз», сообщает пресс-служба Президента РТ.

Напомним, Минниханов находится с рабочим визитом в Турции. Ранее он встретился с губернатором турецкой провинции Бурса Якупом Джанболатом, а также договорился о сотрудничестве с турецким промышленным холдингом «Гюриш».