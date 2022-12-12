Минниханов договорился о сотрудничестве с турецким промышленным холдингом «Гюриш»

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с основателем группы компаний «Гюриш», председателем правления компании «Дёкташ» Тевфиком Ямантюрком в Турции. Стороны договорились о сотрудничестве, в том числе обсудили локализацию производства в Татарстане.

Компания специализируется на строительстве промышленных и гражданских объектов, энергетике, в том числе ветроэнергетике, промышленности, добыче полезных ископаемых, туризме, производстве и переработке металлов.

В холдинг входят девять крупных компаний. Одна из них – компания «Дёкташ», которая специализируется на производстве автомобильных компонентов для грузовых и легковых автомобилей, сельскохозяйственной и специальной техники, объединяет литейное, кузнечное и автокомпонентные производства. Кроме того, здесь производятся автомобильные диски.

«Есть хорошие перспективы для дальнейшего развития контактов в области автомобильной промышленности и производства автокомплектующих, машиностроения и станкостроения. Будем рады рассмотреть возможности сотрудничества с вашей компанией, в том числе по локализации производства в Татарстане», – отметил Рустам Минниханов.

Тевфик Ямантюрк согласился, что в сегодняшнем быстроменяющемся мире важно поддерживать и развивать контакты. «Мы делаем ставку не только на технологии, но и на интеллектуальную составляющую. Готовы сотрудничать с Татарстаном по любым направлениям деятельности нашего холдинга», – отметил он.

На встрече был презентован промышленный потенциал компании в частности по производству автомобильных компонентов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Напомним, Минниханов вместе с делегацией республики находится с рабочим визитом в Турции, провинции Бурса.