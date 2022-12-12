Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором турецкой провинции Бурса Якупом Джанболатом, мэром города Бурсы Алинуром Акташем и председателем правления Торгово-промышленной палаты Бурсы Ибрахимом Буркаем. Он поблагодарил представителей турецких властей за содействие в реализации совместных проектов между татарстанским и турецким бизнесом.

«Ваша страна – один из основных зарубежных партнеров Татарстана. Турецкие компании инвестировали в нашу республику порядка двух миллиардов долларов», – подчеркнул Минниханов.

Сегодня в Татарстане работают десять крупных турецких заводов, среди партнеров есть компании из провинции Бурса, напомнил он. «Между нашими регионами успешно осуществляется обмен делегациями, активно сотрудничают наши торгово-промышленные палаты, взаимодействуем с Союзом экспортеров автомобильной промышленности Улудаг. Есть хорошие перспективы для дальнейшего развития контактов», – отметил Президент.

Губернатор провинции поблагодарил Президента Татарстана за визит делегации в Бурсу. «Мы встречались с вами три с половиной года назад, тогда мы провели очень важную встречу для развития отношений между республикой и Турцией. И уже есть результаты. Надеюсь, сегодняшний форум еще больше сблизит наши бизнесы», – сказал он.

Минниханов также рассказал о состоявшейся встрече с руководством Группы «Гюриш» и отметил высокий интерес со стороны крупных татарстанских машиностроителей к проектам этого холдинга. Кроме того, он рассказал, что в будущем году в мае состоится KazanSummit и пригласил делегацию Бурсы с возможностью провести в рамках саммита отдельную сессию по сотрудничеству и перспективам, сообщает пресс-служба Президента РТ.