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Минниханов выразил соболезнования Воробьеву в связи со взрывом в Сергиевом Посаде
Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования губернатору Московской области Андрею Воробьеву в связи со взрывом в Сергиевом Посаде, в результате которого пострадали более 60 человек, 1 женщина скончалась в больнице.
«Скорбим, разделяем боль потери с семьями погибших, просим передать им слова сочувствия и поддержки. Желаем мужества и стойкости всем, кто переживает за родных, чья судьба остается неизвестной, а также скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого чрезвычайного происшествия», — говорится в телеграмме.
9 августа на территории оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв. В результате трагедии погиб 1 человек, более 60 человек пострадали, 12 пропали без вести.
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