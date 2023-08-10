Минниханов выразил соболезнования Воробьеву в связи со взрывом в Сергиевом Посаде

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования губернатору Московской области Андрею Воробьеву в связи со взрывом в Сергиевом Посаде, в результате которого пострадали более 60 человек, 1 женщина скончалась в больнице.

«Скорбим, разделяем боль потери с семьями погибших, просим передать им слова сочувствия и поддержки. Желаем мужества и стойкости всем, кто переживает за родных, чья судьба остается неизвестной, а также скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого чрезвычайного происшествия», — говорится в телеграмме.

9 августа на территории оптико-механического завода в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв. В результате трагедии погиб 1 человек, более 60 человек пострадали, 12 пропали без вести.