Минниханов выразил соболезнования Токаеву в связи с лесными пожарами в Казахстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил соболезнования Президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву в связи с жертвами в масштабном пожаре на востоке страны.

«С глубоким прискорбием в Республике Татарстан восприняли известие о масштабных лесных пожарах в Республике Казахстан и жертвах в ходе борьбы с последствиями природной стихии. Прошу передать глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих близких, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Искренне разделяем горечь этих потерь, скорбим вместе с братским народом», – говорится в письме Раиса РТ.

Также соболезнования Токаеву направил Президент России Владимир Путин.

Сегодня в Казахстане объявлен день общенационального траура по жертвам лесного пожара в Абайской области. По последним данным, в результате пожара площадью 60 тысяч гектаров погибли 14 человек.