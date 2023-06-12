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Минниханов выразил соболезнования Токаеву в связи с лесными пожарами в Казахстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов направил соболезнования Президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву в связи с жертвами в масштабном пожаре на востоке страны.
«С глубоким прискорбием в Республике Татарстан восприняли известие о масштабных лесных пожарах в Республике Казахстан и жертвах в ходе борьбы с последствиями природной стихии. Прошу передать глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих близких, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Искренне разделяем горечь этих потерь, скорбим вместе с братским народом», – говорится в письме Раиса РТ.
Также соболезнования Токаеву направил Президент России Владимир Путин.
Сегодня в Казахстане объявлен день общенационального траура по жертвам лесного пожара в Абайской области. По последним данным, в результате пожара площадью 60 тысяч гектаров погибли 14 человек.
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