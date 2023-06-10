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Политика 10 июня 2023 17:48

Путин выразил Токаеву соболезнования из-за масштабных лесных пожаров в Казахстане

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Президент России Владимир Путин выразил с соболезнования Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами на востоке страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана – масштабными лесными пожарами», – говорится в телеграмме.

Также Путин выразил уверенность, что трагические последствия будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к благополучной жизни.

В минувший четверг в Абайской области на востоке Казахстана начался пожар после ударов молний. Возгорание произошло на территории Батпаевского лесничества. Оперативно потушить его не удалось, так как местность оказалась непроходимой для техники. На данный момент известно и гибели 14 работников лесничества.

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