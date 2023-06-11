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В Казахстане 12 июня объявлено днем траура по жертвам лесных пожаров
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим при лесном пожаре в Абайской области, сообщает ТАСС.
«Это большая трагедия для всего нашего народа. Будьте сильными в этот тяжелый момент. Разделяю вашу горечь утраты», - цитирует ТАСС.
Всего из-за пожаров в Абайской области на юге Казахстана погибли 14 человек. Площадь возгорания в Абайской области увеличилась до 60 тыс. гектаров.
Ранее Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с масштабными лесными пожарами в стране.
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