Минниханов выложил забавное видео с котиком и пригласил казанцев на субботник

Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил жителей Казани на общегородской субботник. К публикации в Telegram он прикрепил забавное видео с котом.

«Дуслар, в эти выходные в казанских парках пройдут любимые всеми субботники. Это хорошая, добрая традиция! Если хотите поучаствовать – о времени сбора уточняйте на сайте Дирекции парков и скверов», – написал руководитель республики.

Он призвал участвовать в субботниках, убирать и приводить в порядок места, где живут и работают горожане.

«Матур булган җирдә тырыш һәм бердәм кешеләр яши! (В прекрасном месте живут трудолюбивые и сплоченные люди! – перевод с татарского)», – заключил Минниханов.

Видео: телеграм-канал Раиса РТ