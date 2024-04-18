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Минниханов выложил забавное видео с котиком и пригласил казанцев на субботник
Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил жителей Казани на общегородской субботник. К публикации в Telegram он прикрепил забавное видео с котом.
«Дуслар, в эти выходные в казанских парках пройдут любимые всеми субботники. Это хорошая, добрая традиция! Если хотите поучаствовать – о времени сбора уточняйте на сайте Дирекции парков и скверов», – написал руководитель республики.
Он призвал участвовать в субботниках, убирать и приводить в порядок места, где живут и работают горожане.
«Матур булган җирдә тырыш һәм бердәм кешеләр яши! (В прекрасном месте живут трудолюбивые и сплоченные люди! – перевод с татарского)», – заключил Минниханов.
Видео: телеграм-канал Раиса РТ
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