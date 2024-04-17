Казанцев пригласили на субботники в городских парках

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На этих выходных в парках Казани пройдут субботники. Участники проведут уборку мусора и конфетти, отмоют стенды, скамейки и урны, а также очистят озеро Комсомольское и площадки для выгула собак. На мероприятия горожан приглашает Дирекция парков и скверов города.

Самым первым в субботу, 20 апреля, стартует субботник в Саду рыбака (у фонтана). Сбор назначен в 9.00. Спустя час активистов ожидают у главного входа на пляж на озере Комсомольском, у фудтраков у Центра семьи «Казан», возле амфитеатра в парке у ЖК «Салават Купере».

В 11.00 начнутся субботники в Горкинско-Ометьевском лесу (у спортбазы), в Ленинском саду (у фонтана). В 12.00 — у главного входа в парк Победы, в 14.00 — у сцены в парке по ул.Мира.

На следующий день, в воскресенье, от мусора очистят парк им.Урицкого, начало – в 11.00, в 12.00 – бульвар «Ак чэчэклэр», в 13.30 — парк им.Горького.

«С нас весь необходимый инвентарь — с вас желания сделать парки чище», — заявили в телеграм-канале дирекции.

С расписанием следующих субботников можно ознакомиться на сайте Дирекции парков и скверов.