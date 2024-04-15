Общегородской субботник в Казани запланировали на 20 апреля

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В Казани в рамках двухмесячника по санитарной очистке 20 апреля состоится общегородской субботник. Основное внимание планируют уделить территориям прибрежных зон водоемов и лесополос, рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

Присоединиться к субботнику и создать инициативную группу, чтобы привести в порядок двор или другой участок, могут все желающие. По организационным вопросам, касающимся инвентаря, мешков и вывоза мусора, можно обращаться в районные администрации и управляющие организации, а также в Комитет внешнего благоустройства города.

«На сегодня в каждом районе определены участки, на которых с помощью работников промышленных предприятий, сотрудников районных администраций, учреждений здравоохранения и образования, учащихся и жителей будет проведена работа по санитарной очистке территорий. Например, это сквер Молодоженов, пляж „Локомотив“, березовая роща жилого массива Мирный, сад Эрмитаж, лес в парке им. Горького и другие», — сообщил спикер.

Он добавил, что сотрудники структурных подразделений исполкома будут убираться в березовой роще жилого массива Мирный и на пляже «Локомотив».