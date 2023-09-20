Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов выложил видео с чак-чаком с Kazan Digital Week
На стартовавшем сегодня в столице Татарстана международном форуме Kazan Digital Week 2023 участвующие в нем киберспортсмены подкрепляют силы чак-чаком. Соответствующее видео в своем Telegram-канале выложил Раис РТ Рустам Минниханов.
«На Kazan Digital Week киберспортсмены подкрепляются чак-чаком», — подписал руководитель республики короткий видеоролик.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис РТ Рустам Минниханов и министр цифрового развития РФ Максут Шадаев дали старт Kazan Digital Week 2023. Затем они осмотрели выставку проектов, связанных с информационными технологиями.
По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика».
Относительно развития отрасли глава государства замечал, что «Россия, по мнению международных экспертов, в области цифровизации государственных услуг является одним их глобальных лидеров, входит в десятку лучших в мире».
Видео: https://t.me/rustamminnikhanov/.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»