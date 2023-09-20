«Сегодня мир стал цифровым»: Рустам Минниханов дал старт Kazan Digital Week 2023

В международном выставочном комплексе «Казань Экспо» стартовал международный форум Kazan Digital Week 2023. На мероприятие заявилось более 20 тыс. участников, здесь будут работать более 100 секций, посвященных инновационным технологиям. С приветственным словом на церемонии открытия выступил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Уверен, сегодня мир стал цифровым. Всё, что будет происходить на Kazan Digital Week 2023, имеет очень большой прикладной характер как для нашего государства, так и для других стран-участниц. Хочу пожелать вам приятного пребывания в Татарстане, крепкого здоровья. И ждем вас еще и в следующем году», — обратился к участникам Раис Татарстана.

Он поблагодарил за поддержку Правительство России, благодаря которому форум приобрел федеральный статус. Так, на протяжении всех трех дней на Kazan Digital Week будет работать министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«Форум Kazan Digital Week стал уже традиционным. Мы видим, что с каждым годом число участников растет, как и количество компаний, которые выставляются на площадке. Это значит, что темпы цифровизации в нашей стране растут. Здесь обсуждаются все самые важные тренды по этому направлению: и кибербезопасность, цифровизация здравоохранения, и многие другие», — добавил глава Минцифры России.

На церемонии открытия к участникам обратился и заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов. Он напомнил, какие инновации были впервые запущены в Татарстане.

«Первое устройство мониторинга психофизического состояния водителя с использованием технологий искусственного интеллекта было протестировано в этом году в Иннополисе. А первый грузовой беспилотник, который проехал между Москвой и Санкт-Петербургом, был собран в Набережных Челнах», — рассказал замминистра.

По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в стране реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Сегодня у России есть научные достижения, уникальные исследователи, создающие прорывные технологии новой эпохи, накоплен первый опыт их практического применения», — заявлял в связи с этим глава государства.