Минниханов осмотрел выставку международного форума Kazan Digital Week

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана открылся ежегодный форум Kazan Digital Week, на площадке которого проходит выставка проектов, связанных с информационными технологиями. Экспозицию и стенды участников осмотрели Раис РТ Рустам Минниханов и министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

«Уверен, сегодня мир стал цифровым. Всё, что будет происходить на Kazan Digital Week 2023, имеет очень большой прикладной характер как для нашего государства, так и для других стран-участниц. Хочу пожелать вам приятного пребывания в Татарстане, крепкого здоровья. И ждем вас еще и в следующем году», — обратился к участникам мероприятия Раис Татарстана.

Перед входом на выставку расположился стенд с электромобилем «Атом». Заместитель генерального директора автопроизводства по взаимодействию с органами власти Анатолий Кияшко рассказал, что до выпуска первого электрокара остался примерно год и что за это время компания намерена собрать как можно больше подписей на символических номерах машин от людей, которые внесли вклад в развитие проекта. Первыми такими публичными персонами стали Рустам Минниханов и Максут Шадаев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На входе в павильон, где проходила основная выставка, гостей встречал стенд «Таттелекома». Здесь Раису РТ презентовали гонки беспилотников, которые будут проходить во время форума. Состязания пройдут по трем дисциплинам: скоростной заезд, езда с препятствиями и обгон.

Генеральный директор компании Айрат Нурутдинов пояснил, что машины ездят в том числе и с помощью нейросети, интегрированной в ПО автомобилей. Он также добавил, что такой вид соревнований в последнее время набирает все большую популярность.

Одним из самых масштабных экспонатов выставки стал проект космического аппарата от компании «Газпром СПКА». Он позволит вести съемку из космоса для решения широкого круга производственных, социально-экономических, природоресурсных и экологических задач. Компания планирует изготовить полноценную модель уже в 2025 году.

Еще одним представленным здесь проектом стал автомобиль дорожно-патрульной службы «Москвич 3» с интегрированной системой «Кибер-шериф». Эта система позволяет вести прямую видеосъемку и аудиозапись в режиме реального времени на 360 градусов вокруг авто.

Помимо этого, Раису Татарстана презентовали множество других инновационных решений, имеющих отношение ко всем отраслям экономики республики. Среди них можно отметить планы по развитию Иннополиса, студенческую кибербитву, проект «Челнок» от КАМАЗа и зарядные станции для электромобилей.

По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». Относительно перспектив развития отрасли ИИ российский лидер замечал, что «и бизнес, и государство должны и дальше создавать комфортные, привлекательные условия работы в нашей стране для специалистов в сфере искусственного интеллекта».