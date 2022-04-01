Минниханов выложил ролик в честь начала Рамадана

Рамиль Гали

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своих соцсетях ролик, посвященный началу священного месяца Рамадан.

«Изге Рамазан ае мөбарәк булсын! (Да будет благословен священный месяц Рамадан - тат.)», - подписал видео руководитель республики.

Священный для мусульман месяц Рамадан начнется вечером 1 апреля и продлится до 2 мая. Уже в субботу начинается самый длинный и суровый в исламе пост - ураза.

«Татар-информ» составил список из 10 мест в Казани, где для верующих будет проводиться ифтар - вечернее разговение.