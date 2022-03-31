«Без иллюминаций, но с шатрами»: топ-10 мест в Казани для постящихся в Рамадан-2022
В пятницу вечером исламский мир входит в священный месяц Рамадан (Рамазан), уже в субботу наступает первый день уразы – мусульманского поста. Мусульмане всего мира находятся в ожидании одного из самых главных ежегодных событий, верующие Татарстана не исключение. Мы рассказываем о 10 местах в Казани, где будут проводиться коллективные разговения.
«Можно прочувствовать всю атмосферу праздника, в этот момент душа радуется»
2022 год для Татарстана знаменуется рядом событий, которые фиксируют осоое место республики в мусульманском мире. Это и празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, и признание Казани молодежной столицей Организации исламского сотрудничества, и Международный саммит «Россия-Исламский мир: Kazan Summit 2022», и многое другое.
Сейчас мусульмане всего мира находятся в ожидании одного из самых главных ежегодных событий – месяц Рамадан. В традиционных исламских странах этот месяц отмечают по особому: фейерверки, иллюминация по всему городу, подарки…
«В Татарстане обязательно нужно украшать город во время мусульманских праздников. Раз мы ратуем за возрождение и сохранение традиций, то мы должны и вклад делать в это. Все любят Новый год, он оставляет теплые чувства: мы в детстве ждем чуда, пахнет апельсинами, ёлка, желания, украшения и так далее. А мусульманские праздники у нас не оставляют такого следа в душе, - сетует блогер Расул Тавдиряков. - В исламских странах весь месяц Рамадан празднуется грандиозно, зрелищно, весь город украшают иллюминациями, по всему городу раздают бесплатно еду. Можно прочувствовать всю атмосферу праздника, в этот момент душа радуется. И такое запоминается, хочется повторить эти эмоции. А у нас нет этой атмосферы. Собрались, поели, разошлись, может на намаз сходили, максимум при мечети для детей батут поставят, если имам активный. Все мусульманские праздники проходят как обычные дни, а должны максимально торжественно».
Без излишеств
В прошлом году Духовное управление мусульман Татарстана заявило о готовности обратиться с просьбой об оказании содействия украшению Старо-Татарской слободы на период Рамадана. Однако все осталось все на словах. Как заявили «Миллиард.Татар» в этом году «все мероприятия остаются на реализацию мечетей», без излишеств как говорится.
Несмотря на непростые времена, праздничную атмосферу Рамадана можно найти на коллективных ифтарах в шатрах и мечетях Казани. Мы собрали свою подборку.
Топ-10 мест для коллективных ифтаров:
1. Мечеть «Гаиля»
Адрес: ул. Джаудата Файзи, 2.
Каждый день в мечети организуют ифтар на 200-300 человек в день. Попасть можно туда по пригласительным, которые можно взять заранее в самой мечети.
2. Шатер при мечети «Ярдэм»
Адрес: ул. Серова, 4А.
Шатер рассчитан на 500 человек, плюс к этому, каждый день будут раздавать 1200 боксов с едой.
3. Мечеть «Рахматулла»
Адрес: ул. Симонова, 2.
Помещение для ифтара рассчитано на 100-120 человек. Вход свободный.
4. Мечеть «Иман Нуры»
Адрес: ул. Дорожная, 32A, корпус 1.
Вместимость 50-60 человек. Вход свободный.
5. Мечеть «Марджани»
Адрес: ул. Каюма Насыри, 17.
Вместимость – 200 человек. Вход свободный.
6. Мечеть «Ризван»
Адрес: ул. Хусаина Мавлютова, 48А.
Ланч-боксы на вынос. Примерно 150-200 порций.
7. Мечеть «Тынычлык»
Адрес: ул. Мелитопольская, 15.
Вместимость помещения – 200 человек. Вход возможно по пропускам (уточнять в мечети).
8. Мечеть «Гадель»
Адрес: ул. Оренбургский пр-д, 193А.
Вместимость 70-80 человек, но людей принимают в два захода с интервалом в 10-15 минут. Вход свободный.
9. Мечеть «Шамиль»
Адрес: ул. Борисковская, 64.
Расчет на 50 человек. Вход по приглашениям, которые можно получить также в мечети заранее.
10. Шатер в «Туган авылым»
Адрес: ул. Туфана Миннуллина, 14/56
Шатер будет функционировать в «Рамадан», но частично. Будут проводиться тематические ифтары по приглашениям: женские, спортивные, для инвалидов и так далее. Но есть вероятность, что после 10 апреля шатер будет работать в полную меру, как и раньше.