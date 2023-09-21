Минниханов выложил фото с урока для юнармейцев, который ведет Герой России Баксиков

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов выложил в своем Telegram-канале фотографию с занятия, которое ведет для участников «Юнармии» Герой России Расим Баксиков в Республиканском центре спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот».

«Посетили центр „Патриот“. Наш Герой Расим Баксиков ведет уроки патриотизма для юнармейцев», — подписал снимок руководитель республики.

Старший лейтенант Расим Баксиков с позывным Монолит — один из членов экипажа танка с позывным «Дед Мороз» (сначала СМИ ошибочно приписывали машине позывной «Алеша»), летом успешно участвовавшего в отражении наступления колонны ВСУ. За свои действия все члены экипажа были удостоены звания Героя России.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.



Путин заявлял 15 февраля этого года, что «традиции патриотизма, беззаветного служения Родине, верности нерушимому боевому братству бережно передаются из поколения в поколение», и выражал уверенность, что «и сегодня наши воины мужественно, плечом к плечу» защищают Россию.