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Минниханов встретился в Уфе с Хабировым
Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился сегодня с президентом Академии наук Татарстана Рифкатом Миннихановым. Встреча прошла в Доме Республики в Уфе, сообщает сайт главы РБ.
На встрече стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в научно-образовательной сфере, а также совместной реализации инновационных проектов.
Радий Хабиров отметил, что Татарстан является для Башкортостана братским регионом. «Академии наук наших республик тесно взаимодействуют между собой. У нас схожие направления исследований и разработок, большой потенциал развития совместной деятельности», – сказал Хабиров и подчеркнул, что сегодняшняя встреча будет способствовать дальнейшей интеграции.
Рифкат Минниханов, в свою очередь, отметил, что научные круги, предприятия и организации двух республик всегда работали в контакте друг с другом. «Мы вместе решали многие вопросы, в том числе в области истории, языка и культуры, исследовательской деятельности. Выстраивали кооперационные связи для внедрения новых технологий, – сказал Рифкат Минниханов. – Башкортостан и Татарстан, наши народы – едины. Мы всегда придерживаемся этого подхода».
Президент Академии наук Татарстана прибыл в Уфу для участия в IV Международном форуме «Умный город — Умная страна», посвященный развитию и цифровой трансформации городов.
Рифкат Минниханов был избран на пост президента Академии наук Татарстана 11 июля 2023 года.
О том, как он стал ученым, неразрывно связанным с практикой, и почему может считаться идеологом цифровизации Татарстана, читайте в материале «Татар-информа» Идеолог цифровизации: что надо знать о новом президенте Академии наук Рифкате Минниханове.
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