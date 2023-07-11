Идеолог цифровизации: что надо знать о новом президенте Академии наук Рифкате Минниханове

Новым президентом Академии наук Татарстана выбран глава фонда «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов

Фото: gossov.tatarstan.ru

Путь ученого

На путь ученого Рифкат Минниханов вступил еще в далеком 1986 году, когда после службы в армии поступил на очную адъюнктуру Казанского высшего военного командно-инженерного училища, которую окончил в 1989 году.

В интервью на Kazan Digital Week 2021 Рифкат Минниханов с теплотой отзывался о Владимире Демиденко, генерал-майоре, докторе технических наук, как о человеке, вдохновившем его встать на научный путь. Одним из научных руководителей кандидатской диссертации был Иван Ермаков – ученый в области ракетостроения, доктор технических наук. К сожалению, из-за закрытой тематики диссертации невозможно публично обозначить ее тему и содержание.

С 1989 года Рифкат Минниханов занимал должность преподавателя кафедры электроснабжения Казанского высшего военного командно-инженерного училища, где проработал до 1992 года. Когда он пришел в 1992-м в Госавтоинспекцию, еще только начиналось создание информационных систем. Его опыт научно-технической работы здорово пригодился уже в гражданском направлении. В то время руководитель Управления ГАИ МВД РТ Азат Усманов дал Рифкату Минниханову карт-бланш на использование вычислительной техники в работе. Чем он в полной мере и воспользовался.

Во время работы Рифката Минниханова в Госавтоинспекции Татарстана состоялся настоящий бум инновационных технических решений в организации безопасности дорожного движения в республике Фото: gbubdd.tatarstan.ru

Опыт цифровизации в ГИБДД МВД РТ

В 2000 году Рифкат Минниханов защитил докторскую диссертацию на тему «Использование технологий открытых систем при создании и эксплуатации распределенных информационных систем специального назначения». По его словам, он принял принципиальное решение защищаться в Московском институте электроники и математики, чтобы не было кривотолков.

Сама по себе сложная тематика распределенных информационных систем специального назначения носит в значительной мере прикладной характер и опирается как на теоретические изыскания (они, кстати, в диссертации весьма богато наличествуют), так и на огромный практический опыт в ГИБДД МВД РТ.

В докторской диссертации Рифката Минниханова был обобщен и проанализирован многолетний опыт эксплуатации первой версии распределенной информационной системы (РИС) ГИБДД МВД РТ. Она опиралась на основные принципы открытых систем, позволяющих хранить большой объем территориально распределенной информации. Это обеспечило работоспособность, устойчивую работу системы во всех подразделениях ГИБДД Татарстана.

Также были разработаны и реализованы дополнительные меры защиты информации в специализированных информационных системах, не требующие дополнительного оборудования и затрат на внедрение. Разработана методология проектирования и построения РИС специального назначения, включающая методы, модели и алгоритмы, использованные при создании второй версии РИС ГИБДД МВД РТ.

В 2008 году Татарстан стал первым из регионов, кто масштабно запустил проект фотофиксации Фото: © «Татар-информ»

Бум инновационных решений в работе ГИБДД Татарстана

Вообще во время работы Рифката Минниханова в Госавтоинспекции Татарстана состоялся настоящий бум инновационных технических решений в организации безопасности дорожного движения в республике. В 2008 году Татарстан стал первым из регионов, кто масштабно запустил проект фотофиксации, что привело к значительному снижению аварийности на дорогах. В 2012 году появилась система весового контроля. В свое время Татарстан был лидером в части предоставления госуслуг на региональном уровне – в электронном виде предоставлялись все услуги: оплата регистрации, экзаменов и штрафов.

Под руководством Рифката Минниханова разработана автоматизированная система контроля нарушений ПДД на базе широкополосных беспроводных сетей передачи информации и RFID-технологии. По данному направлению работ им подготовлено и опубликовано две монографические работы, несколько учебных и методических пособий по методике создания сложных информационных систем и методам защиты информации в них.

Несмотря на высокую загруженность, Рифкат Минниханов является главным редактором журнала «Вестник НЦБЖД» («Научный центр безопасности жизнедеятельности») и председателем Ученого совета ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности», а также руководителем площадки «Безопасность» Республиканского молодежного форума и председателем Государственной аттестационной комиссии по профилю «Организация дорожного движения» в КГАСУ. При его непосредственном участии в Казани в период с 2010 по 2016 год проводились международные научно-практические конференции «Современные проблемы безопасности жизнедеятельности».

Минниханов является специалистом в области информационной безопасности, безопасности дорожного движения и интеллектуальных транспортных систем, автор 190 научных работ, из них 3 монографии, 6 авторских свидетельств.

Рифката Минниханова можно в полной мере назвать идеологом цифровизации в Татарстане, вдохновителем и организатором многих инновационных решений в этой области Фото: gossov.tatarstan.ru

Увлеченность цифровизацией

В 2013 году появился Указ Президента РФ о создании ситуационных центров в регионах для сбора, хранения, анализа и обработки информации для полноценного мониторинга всевозможных ситуаций. В 2017-м ситуационные центры должны были быть реализованы полностью во многих регионах России, в том числе и в Татарстане. Когда в 2016 году Рифкат Минниханов перешел в государственное бюджетное учреждение «Безопасность дорожного движения», он предложил Минцифры Татарстана (тогда еще Минсвязи) использовать свои наработки в цифровизации, и его опыт оказался весьма востребованным.

Поэтому Рифкат Минниханов активно организовывает взаимодействие специалистов из совершенно разных областей для реализации своих идей. В 2020 году был создан портал «Машина инноваций». На нем есть платформа ситуационного центра, где крутится множество моделей госуправления, и коммерческая платформа, где можно решать самые разные задачи, начиная от расчета продуктивности нефтяных скважин, заканчивая обработкой рентгенологических изображений.

Понимание цифровизации не как конечной цели, а как постоянного процесса инноваций привело Рифката Минниханова к созданию Ассоциации содействия цифровому развитию РТ в 2020 году. А понимание важности коллаборации различных компаний, научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи цифровизации, приводит Рифката Нургалиевича к необходимости появления соответствующих специализированных форумных площадок. В итоге появился международный форум Kazan Digital Week, который проводится ежегодно в сентябре. Стартовав в 2021 году, Kazan Digital Week стал крупной площадкой для ИТ-отрасли. В прошлом году форум собрал 17,5 тыс. участников, проведено 143 мероприятия, компании представили 133 стенда, в работе конференции участвовало 705 спикеров.

Так что Рифката Минниханова можно в полной мере назвать идеологом цифровизации в Татарстане, вдохновителем и организатором многих инновационных решений в этой области.

Назначение Рифката Минниханова президентом Академии наук РТ, безусловно, придаст ей огромный импульс для развития. Да, несомненно, прогнозируется не только крен в сторону информатизации работы академии и более глубокое вовлечение ученых в республиканские проекты по цифровизации. Обычно хорошие ученые не являются хорошими администраторами. И наоборот – не всякий хороший администратор понимает науку. Редкое сочетание таланта организатора-администратора и ученого в Рифкате Минниханове открывает большие перспективы для современной науки в республике. Пожелаем же ему удачи в этом благородном деле!

Биография Рифката Минниханова

Родился 1 июня 1955 г. в с. Новый Арыш Рыбно-Слободского района Татарской АССР.



Образование:

В 1977 году окончил Казанское высшее военное инженерное училище, квалификация – военный инженер-электрик.

Трудовая деятельность:

В 1977–1978 гг. – старший оператор отдельного ракетного дивизиона гвардейской бригады.

В 1978–1982 гг. – начальник стартового отделения стартовой батареи отдельного ракетного дивизиона гвардейской бригады.

В 1982–1984 гг. – старший помощник начальника специального отделения Казанского высшего военного командно-инженерного училища имени маршала М. Н. Чистякова.

В 1984–1986 гг. – старший помощник начальника учебного отдела Казанского высшего военного командно-инженерного училища имени маршала М. Н. Чистякова.

В 1986–1989 гг. – адъюнкт очной адъюнктуры Казанского высшего военного командно-инженерного училища имени маршала М. Н. Чистякова.

В 1989–1992 гг. – преподаватель кафедры электроснабжения Казанского высшего военного командно-инженерного училища имени маршала М. Н. Чистякова.

В 1992–1993 гг. – заместитель начальника отдела ГАИ МВД Республики Татарстан.

В 1993–1997 гг. – заместитель начальника Управления ГАИ МВД Республики Татарстан.

В 1997–1999 гг. – начальник Управления ГАИ МВД Республики Татарстан.

В 1999–2011 гг. – начальник Управления ГИБДД МВД Республики Татарстан.

В 2011–2016 гг. – начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан.

В 2016–2023 гг. – директор Государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения».

С 11 июля 2023 г. – президент Академии наук РТ.



Ученая степень, звание:

Доктор технических наук (2000 г.), профессор (2004 г.), член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан (2016 г.)