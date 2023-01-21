Минниханов: Единые игры Специальной Олимпиады в Казани должны пройти на высоком уровне

С 21 по 27 января в Казани состоятся Единые игры Специальной Олимпиады. Мероприятия, которые будут организованы на 14 спортивных объектах республики, должны пройти на высоком уровне, поручил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Следует обеспечить их проведение на высоком уровне, принять все необходимые меры для комфортного и безопасного пребывания в республике участников соревнований и болельщиков», — сказал он на совещании в Доме Правительства.

Единые игры Специальной Олимпиады будут проводиться одновременно по 10 летним и 8 зимними видам спорта. Состязания объединят более 1,5 тыс. спортсменов с ограниченными возможностями здоровья из Белоруссии и 59 регионов России.