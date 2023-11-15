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Руc Тат
Политика 15 ноября 2023 08:27

Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Шэньчжэнь

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Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Шэньчжэнь
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с официальным визитом в Шэньчжэнь – крупный город на юго-востоке Китая, расположенный у самой границы с Гонконгом.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«В программе участие в церемонии открытия Китайской выставки высоких технологий, встреча с руководством провинции, посещение ряда предприятий», – сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

#Рустам Минниханов
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