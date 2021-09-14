Минниханов встретился с рабочими КАМАЗа

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил автомобильный завод ПАО «КАМАЗ» и встретился с сотрудниками предприятия. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Беседа Президента Татарстана с рабочими завода состоялась на главном сборочном конвейере. Сотрудников КАМАЗа, в частности, интересовали перспективы экспорта продукции компании.

Фото: © tatarstan.ru

Кроме того, рабочие подняли и вопросы совершенствования социальной инфраструктуры в Набережных Челнах. В частности, зашла речь о строительстве спортивного объекта в районе Замелекесье.

Помимо этого, Рустам Минниханов «коротко рассказал в целом о социальной-экономической ситуации в республике».

Фото: © tatarstan.ru

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ходе рабочей поездки в Набережные Челны Президент РТ посетил капитально отремонтированный бассейн «Дулкын» и ознакомился с инвестиционным проектом одного из резидентов ТОСЭР.