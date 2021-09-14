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Ру Тат
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14 сентября 2021  12:24

Минниханов посетил капитально отремонтированный бассейн «Дулкын» в Набережных Челнах

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Минниханов посетил капитально отремонтированный бассейн «Дулкын» в Набережных Челнах

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Набережные Челны, где посетил капитально отремонтированный плавательный бассейн «Дулкын» МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва „Витязь“ имени М.Ш.Бибишева». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Объект сдан после капитального ремонта в августе этого года. 

Чаша бассейна составляет 25 м по 6 дорожек, глубина — 1,6 м с переходом до 5 м. Игровой зал — 24×11 м. Также оборудованы две большие раздевалки с душевыми и центром восстановления.

В здании выполнена облицовка фасада плиткой из керамогранита, отделочные работы, установлены новые двери, окна и витражи, заменены все инженерные системы (электроснабжение, водопровод, канализация, слаботочные системы), выполнено устройство чаши бассейна.

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