Минниханов посетил капитально отремонтированный бассейн «Дулкын» в Набережных Челнах

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Набережные Челны, где посетил капитально отремонтированный плавательный бассейн «Дулкын» МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва „Витязь“ имени М.Ш.Бибишева». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Объект сдан после капитального ремонта в августе этого года.

Чаша бассейна составляет 25 м по 6 дорожек, глубина — 1,6 м с переходом до 5 м. Игровой зал — 24×11 м. Также оборудованы две большие раздевалки с душевыми и центром восстановления.

В здании выполнена облицовка фасада плиткой из керамогранита, отделочные работы, установлены новые двери, окна и витражи, заменены все инженерные системы (электроснабжение, водопровод, канализация, слаботочные системы), выполнено устройство чаши бассейна.