Минниханов в Челнах ознакомился с инвестиционным проектом резидента ТОСЭР

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Набережные Челны посетил ООО «ТЭСК». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

ООО «ТЭСК» является инвестиционным проектом резидента ТОСЭР. Производят литейно-подвесную арматуру для воздушно-распределительных сетей с самонесущим изолированным проводом. На 2021 год запланировано увеличение ассортимента выпускаемой продукции напряжением до 10 кв, прохождение процедуры аккредитации в ПАО «РОССЕТИ».

На 2022-2023 год запланирована разработка и освоение новой продукции напряжением 10-35 кВ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов посетил капитально отремонтированный бассейн «Дулкын» в Челнах.