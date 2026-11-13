Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с организаторами проекта «Путь с героем» и вручил орден «Дуслык» одной из них. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В беседе, состоявшейся в Доме Правительства РТ, приняли участие статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, заместитель министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева и главный управляющий партнер по городскому развитию, заместитель председателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

Проект «Путь с героем» вошел в число 300 лучших идей форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» и реализуется ВЭБ.РФ совместно с фондом «Защитники Отечества» при поддержке Агентства стратегических инициатив и Минпромторга России.

В рамках проекта участники спецоперации и члены их семей смогут попробовать себя в роли экскурсоводов (с перспективой дальнейшего построения карьеры в этой сфере). Также инициатива признана способствовать патриотическому воспитанию детей и молодежи. В Казани она пройдет по трем маршрутам в центре города.

Кроме того, в ходе встречи Рустам Минниханов вручил Ирине Макиевой орден «Дуслык» – за плодотворное сотрудничество с республикой и значительный вклад в реализацию совместных проектов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в столице Татарстана стартовал проект «Путь с героем». Рустам Минниханов высоко оценил потенциал проекта.