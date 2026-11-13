Рустам Минниханов: Убежден, у проекта «Путь с героем» большое будущее

Отрадно, что старт Всероссийского проекта «Путь с героем» проходит именно в Казани. Это перспективная идея, которая найдет отклик в регионах страны. Свое видение ситуации на церемонии открытия проекта изложил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Отрадно именно то, что в нашей республике дан старт проекту „Путь с героем“. В ходе специальной военной операции тысячи татарстанцев отстаивают свободу и независимость нашей страны, ежедневно проявляя стойкость, мужество и отвагу. Участники СВО – настоящие герои», – заявил Раис РТ.

«Главная ценность этой акции – живая связь поколений. Убежден, у проекта „Путь с героем“ большое будущее, и его поддержат все регионы нашей страны», – добавил Минниханов.

Благодаря тому, что молодые люди смогут пройти разные туристические маршруты вместе с ветеранами спецоперации, они могут увидеть, что героями не рождаются, а становятся, заключил Раис Татарстана.