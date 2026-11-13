В Казани дали старт проекту «Путь с героем»

В столице Татарстана стартовал проект «Путь с героем». Ветераны специальной военной операции начали проводить экскурсии по городу вместе с экскурсоводами. Они рассказывают о собственной истории, связывая ее с разными локациями. Впоследствии инициативу планируют масштабировать на всю страну.

«Наша основная задача сейчас – социализация каждого ветерана. Мы готовы предложить сейчас различные направления для самореализации. Нам показался очень интересным проект, который позволяет попробовать себя в качестве экскурсовода. Планируем сделать разные маршруты, в том числе в музеях, где участник специальной военной операции или его близкие могут провести экскурсию, рассказать о своем крае, достопримечательностях, истории, пропустив это через свои личные переживания, историю своего пути, наполнив это чувствами, эмоцией, что придаст рассказу особую глубину», – пояснила статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

Стартовали и первые экскурсии по городу. Слушателями выступят молодые люди из разных учебных заведений Казани.

«Новый проект будет решать несколько задач. Первая – получение нового навыка или даже профессии для ветеранов специальной военной операции. Вторая – патриотическое воспитание подрастающего поколения. Мы сегодня увидели, что в проекте принимают участие у нас и школьники. Мы уверены, что когда о своем городе и своей истории рассказывают ветераны СВО – это стопроцентно запомнится и найдет отражение в сердце каждого ребенка и подростка», – выразила уверенность главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.

Казань стала первым городом, где начала реализовываться инициатива, однако имеются большие планы по ее масштабированию. Следующим эстафету должен принять Якутск.