Минниханов встретился с летчиком-героем Дамиром Юсуповым

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с пилотом Дамиром Юсуповым, ключевым участником «чуда на кукурузном поле».

Руководитель республики выложил в своем Telegram-канале совместную фотографию. «Узнали? Герой. Горурланабыз! („Гордимся!“ — в переводе с татарского)» — подписал он снимок.

Update (15.58): В ходе беседы с Дамиром Юсуповым Рустам Минниханов высоко оценил отвагу и слаженные действия пилотов, которые позволили спасти жизни более 200 пассажиров. Встреча прошла в Доме Правительства Татарстана, в ней также принял участие вице-премьер РТ — председатель Национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, отмечает пресс-служба Раиса РТ.

В августе 2019 года командир экипажа лайнера Airbus A321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов посадил самолет с отказавшими двигателями на кукурузное поле под Москвой. Борт потерял тягу, столкнувшись со стаей чаек, которые вывели из строя сразу две турбины. Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил летчику звание Героя России.

Сегодня в Казани в рамках XI Всероссийского схода предпринимателей татарских сел состоится специальный показ фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы», рассказывающего историю Дамира Юсупова. На нем побывает сам герой. Картина должна выйти в прокат в четверг, 16 марта. В конце прошлого года пилот рассказал изданию «Миллиард.Татар» о том, как велась работа над фильмом.

Фото: t.me/rustamminnikhanov; видео: пресс-служба Раиса РТ.