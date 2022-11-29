Пилот Дамир Юсупов: «К тому, что о полете будут снимать фильм, я был морально готов»

16 марта 2023 года в прокат выйдет фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы», рассказывающий историю пилота Дамира Юсупова, который смог в августе 2019 года произвести удачную аварийную посадку на поле самолета с 231 пассажиром на борту.

Режиссером фильма стал Сарик Андреасян, а главным консультантом выступил один из главных участников «чуда на кукурузном поле» Дамир Юсупов. Корреспондент «Миллиард.Татар» пообщалась с пилотом и расспросила его о работе над фильмом.

«К правкам относительно моей биографии я не относился строго, но что касается полета, я смотрел уже более скрупулезно» Фото: из личного архива Дамира Юсупова

Как все началось?

Более года назад в августе или сентябре на меня вышли продюсеры режиссера Сарика Андреасяна и предложили снять художественный фильм о моей жизненной истории, моем пути, как я стал летчиком и непосредственно об этом случае (на кукурузном поле. – Ред.). Мы долго не раздумывали и согласились, потому что проект интересный. До этого у меня не было опыта участия в художественных фильмах, только в документальных. Подобные предложения уже поступали, до Сарика Андреасяна, но они носили стихийный характер и не были серьезными. А тут все серьезно! Мы начали сотрудничать, написали сценарий, я его прочитал.

«У режиссера есть право на художественный вымысел»

Что вы почувствовали, когда узнали, что будет сниматься?

Особо ничего, у меня возник интерес. К тому времени уже шли разговоры о том, что хотят снимать фильм, и поэтому морально я к этому был готов.

«Конечно, нельзя воссоздать все полностью, но старались, чтобы было правдиво» Фото: из личного архива Дамира Юсупова

Вы выступили консультантом. Какие тонкости важны для вас? Что вы учитывали во время консультации?

Да, я выступал консультантом в фильме. Во-первых, в фильме идет рассказ о моем детстве, о том, что мой папа был летчиком, как брал меня с собой на работу, затем освещаются школьные годы, когда я мечтал стать пилотом, частично показывается служба в армии и непосредственно случай с «чудо-посадкой». Консультировал съемочную группу я именно относительно того аварийного полета, чтобы все было наиболее правдоподобно.

Но, как вы знаете, у режиссера есть право на художественный вымысел, чтобы картина получилась красивой, чтобы нравилась зрителю. Поэтому к правкам относительно моей биографии я не относился строго, но что касается полета, я смотрел уже более скрупулезно, относился ревностно, чтобы техническая «лётная» часть примерно соответствовала действительности. Конечно, нельзя воссоздать все полностью, но старались, чтобы было правдиво.

«Егор Бероев тоже тронут этой историей, в восторге от нее» Фото: из личного архива Дамира Юсупова

«Хочу, чтобы фильм получился без какой-то фальши»

Какой вы бы хотели фильм? Без фальши и избыточной драматургической натяжки? Просто рассказом о том, как все было на самом деле?

Да, я хочу, чтобы фильм получился наиболее правдивым, без какой-то фальши. А если говорить о драматургии, то она все равно присутствует в моей биографии… У меня была несбывшаяся мечта, которая позже осуществилась, – стать пилотом.

Ваше видение и видение режиссера Сарика Андреасяна совпали?

Видение с режиссером, можно сказать, совпало, да, я картиной доволен.

«Мне понравилось теплое отношение коллектива, взаимодействие на площадке» Фото: из личного архива Дамира Юсупова

«Мне понравилось теплое отношение коллектива, взаимодействие на площадке»

Вы наверняка общались с актером, играющим вас, видели его на съемочной площадке, – как вам? Удачный выбор?

С Егором Бероевым (актер, сыгравший главного героя фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы». – Ред.) я, конечно, был знаком, мы общались с ним до съемок, он какие-то вопросы мне задавал. А потом по ходу съемок, когда они снимались в кабине самолета, я им тоже подсказывал. Съемки шли более месяца, и что касается полета, кабины, я был несколько дней на съемочной площадке. В других сценах я не принимал участия. Он тоже тронут этой историей, в восторге от нее. Мне понравилось теплое отношение коллектива, взаимодействие на площадке.

Вы сами уже видели фильм?

Фильм я видел только в проекте, пока идут какие-то графические доработки. Я надеюсь, что картина понравится и будет интересна зрителям.

Регина Яфарова, «Миллиард.Татар»