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На сход татарских предпринимателей ждут делегатов из Афганистана, Китая и Польши
С 13 по 15 марта в Казани пройдет XI Всероссийский сход предпринимателей татарских сел, который организует Всемирный конгресс татар. В этом году форум соберет 500 делегатов из более чем 40 регионов России.
По словам главы Исполкома ВКТ Даниса Шакирова, организаторы также ожидают участие делегатов из зарубежных стран.
«Мы пригласили предпринимателей-татар из 43 регионов нашей страны. Всего 500 делегатов — это представители малого бизнеса и руководители фермерских хозяйств. Будут предприниматели из Афганистана, Польши, Китая», — рассказал Данис Шакиров на пресс-конференции, посвященной предстоящему форуму.
Спикер также обратил внимание на то, что среди делегатов достаточно много молодых людей и это важно для обмена опытом между представителями разных поколений.
«Основная часть делегатов — люди среднего и старшего возраста, наш костяк, они участвуют практически каждый год. Это люди, крепко стоящие на ногах, с успешным бизнесом. Их опыт для нас очень важен. Есть и молодые предприниматели, а также те, кто продолжает семейное дело», — объяснил состав делегатов глава Исполкома ВКТ.
Самая многочисленная делегация ожидается из Башкортостана — 62 человека. Как заметил замглавы ВКТ по работе с региональными татарскими организациями Марс Тукаев, предприниматели приедут даже из тех мест, где нет татарских деревень.
«В некоторых регионах татарских деревень нет, но наши соплеменники там проживают. И среди них есть предприниматели, которые занимаются выращиванием, переработкой и реализацией сельхозпродукции. Они изъявили желание принять участие, мы не были против. Например, с нами связался глава сельского поселения в Костромской области, татарин. У них человек занимается выращиванием клюквы и брусники, пожелал приехать», —пояснил Марс Тукаев.
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