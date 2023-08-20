Минниханов встретился с Бердымухамедовым на чемпионате мира по легкой атлетике

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с рабочим визитом в Венгрии, посетил чемпионат мира по легкой атлетике в Будапеште. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

На полях события он встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Они обсудили предстоящие визиты делегаций.

Напомним, что Раис Татарстана прибыл в Будапешт накануне. В тот же день он провел встречу с Премьер-министром Виктором Орбаном, а сегодня — с Президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.