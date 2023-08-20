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Минниханов встретился с Бердымухамедовым на чемпионате мира по легкой атлетике
Раис Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с рабочим визитом в Венгрии, посетил чемпионат мира по легкой атлетике в Будапеште. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.
На полях события он встретился с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Они обсудили предстоящие визиты делегаций.
Напомним, что Раис Татарстана прибыл в Будапешт накануне. В тот же день он провел встречу с Премьер-министром Виктором Орбаном, а сегодня — с Президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.
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