Эксперт оценил значение визита Рустама Минниханова в Венгрию

Встреча Раиса Татарстана с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Визит Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Венгрию говорит об усиливающемся влиянии руководителя РТ на международной арене. Значение этой поездки можно оценить с двух точек зрения — официальной и неофициальной, рассказал «Татар-информу» известный татарстанский обозреватель Альберт Бикбов.

По официальным источникам, Раис Татарстана отправился в Венгрию на празднование Дня независимости государства. Он уже провел встречи с Премьер-министром страны Виктором Орбаном и Президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.

«Сами по себе уже состоявшиеся официальные встречи Рустама Минниханова с Премьер-министром Республики Венгрия Виктором Орбаном и Президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком достаточно весомый дипломатический успех (особенно в нынешние времена давления Запада на Россию). Здесь в лице Минниханова мы видим уже не руководителя российского региона, а высокопоставленного дипломата, ведущего переговоры в интересах не только Татарстана, но и всей России», — объяснил эксперт.

Рустам Минниханов на встрече с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Он полагает, что прорыв в международных контактах республики произошел благодаря последовательной работе Минниханова над выстраиванием и укреплением отношений с исламским миром. Особое значение эти отношения получили в последнее время — с началом специальной военной операции и усилением давления на Россию. Тогда многие исламские страны открыто поддержали Москву и не откликнулись на призывы Запада выступить против нее.

«Мир на наших глазах уже стал многополярным, гегемония Запада перестала быть абсолютной. И западные политики отчетливо понимают, что с исламским миром уже трудно вести диктат с позиции силы, что реалии таковы, что нужно учитывать интересы исламского мира, договариваться с ним на взаимовыгодных условиях», — уверен Бикбов.

В этой ситуации Рустам Минниханов выступил в позиции не только «выразителя мыслей» России, но и проводника по взаимодействию с исламским миром. Возможно, именно с этим связано и то, что Европа до сих пор не ввела персональных санкций против Раиса Татарстана — она видит в нем посредника, канал, который важно оставить открытым для возможного начала диалога. «Так что у Рустама Минниханова будет еще много работы на таком серьезном дипломатическом уровне», — заметил эксперт.

Встреча Рустама Минниханова с Президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Однако у этого визита может быть еще одна цель, озвученная СМИ, но не получившая пока официального подтверждения, — новая зерновая сделка. В пользу этой версии говорит то, что в Венгрию вылетел эмир Катара и ожидается визит Президента Турции, которые, по данным источников, готовы заключить с Россией новую сделку.

«В таком случае выбор в переговорщики Минниханова абсолютно прозрачен и понятен: помимо опыта и высоких скиллов в дипломатической работе, Рустама Минниханова связывают многолетние наработанные личные тесные отношения как с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, так и с эмиром Катара Тамим бен Хамад ат-Тани», — поделился Бикбов.

Он подчеркнул, что в обсуждении таких вопросов личное доверие играет очень важную роль. «Если все обстоит так, то нет никаких сомнений — Рустам Минниханов сделает все, чтобы важная для мирового сообщества гуманитарная зерновая сделка-2 была заключена», — заключил собеседник агентства.

Альберт Бикбов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Напомним, что Раис Татарстана прибыл в Будапешт накануне. В тот же день он провел встречу с Премьер-министром Виктором Орбаном, а сегодня — с Президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком.