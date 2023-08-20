Минниханов заявил Додику, что Татарстан и Босния и Герцеговина во многом похожи

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов, находящийся с визитом в Венгрии, встретился с Президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Додик заявил, что БиГ выступает категорически против антироссийских санкций. «Рады вас видеть, из-за пандемии не смогли приехать к вам, но как только услышали, что вы здесь, решили увидеться с вами», — добавил он.

Минниханов в ответ поблагодарил собеседника за последовательную позицию в отношении сотрудничества с Россией.

Он подчеркнул, что Татарстан и Босния и Герцеговина практически схожи по территории и населению, в том числе в части межконфессиональных отношений. Большая часть населения в стране исповедует ислам суннитского толка и православие, при этом представлены католицизм, протестантство, иудаизм и другие конфессии.

Напомним, что Раис Татарстана принимает участие в торжествах по случаю Дня образования венгерского государства. В Будапешт он прибыл накануне вечером и провел встречу с венгерским Премьер-министром Виктором Орбаном.