Минниханов встретился с акимом казахстанской области Абай

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с акимом области Абай (Казахстан) Нурланом Уранхаевым. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Как отметил Рустам Минниханов, Казахстан является одним из ведущих зарубежных партнеров республики. Только за прошлый год товарооборот вырос более чем на 20% — до 758 млн долларов. «В этом году динамика роста сохранилась. Окончательных цифр пока нет, но объем взаимной торговли будет значительно больше, чем в прошлом году», — сказал он.

Раис Татарстана подчеркнул, что повестка сотрудничества достаточно обширна: происходит регулярный обмен делегациями, компании из Татарстана активно работают в Казахстане. Позитивно влияет на развитие двусторонних отношений и наличие прямых авиарейсов из Казани в Астану и Алматы, деятельность Генконсульства Казахстана в столице РТ и представительства республики в Астане.

Несмотря на это, у Татарстана по-прежнему много перспектив для наращивания сотрудничества с областью Абай. К примеру, в сферах энергетики, промышленности, автомобилестроения, газомоторного топлива, нефтехимии, сельского хозяйства, информатизации и других.

Не менее важно развивать связи в области культуры, науки, образования, туризма и спорта. Работа в этих направлениях уже ведется. Так, в городе Семей работает Татарская школа искусств, установлены памятник Габдулле Тукаю и бюст Мусы Джалиля. В Казани же в 2024 году планируется открытие бюста казахского общественного деятеля, поэта, писателя Абая Кунанбаева.

«Благодаря мудрой политике глав наших государств мы имеем уникальную возможность укреплять двусторонние отношения, — отметил, в свою очередь, Нурлан Уранхаев. — История нашего города и области неразрывно связана с братским татарским народом, который занимался просветительством, принимал активное участие в благотворительной деятельности. И сегодня татары вносят огромный вклад в укрепление общественного согласия и социально-экономического развития».

Аким также подтвердил заинтересованность области Абай в сотрудничестве с Татарстаном. Он отметил, что в делегацию вошли представители различных госорганов, учебных заведений и бизнесмены.

Напомним, что в рамках визита представители области Абай уже посетили Агентство инвестиционного развития РТ и Нацбиблиотеку Татарстана. Завтра они планируют отправиться в Иннополис.

Участие во встрече в Казанском Кремле также приняли Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, мэр Казани Ильсур Метшин, представители ряда республиканских министерств и ведомств.