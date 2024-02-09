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Политика 9 февраля 2024 14:43

Минниханов вручил руководителю Минобрнауки РФ орден «Дуслык»

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Минниханов вручил руководителю Минобрнауки РФ орден «Дуслык»
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков обсудили вопросы развития высшего образования в республике. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Встреча прошла в Доме Правительства РТ. Речь зашла, в частности, о создании в регионе Центра академической науки (должен объединить на одной площадке шесть институтов Казанского научного центра РАН) и дальнейшей реализации проекта Высшей школы нефти в Альметьевске.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Кроме того, стороны затронули воплощение в жизнь совместных профильных программ и другие моменты, связанные с взаимодействием Татарстана и Минобрнауки РФ в этом году.

Во время встречи Рустам Минниханов вручил Валерию Фалькову орден «Дуслык». Федеральный министр удостоен награды за «плодотворное сотрудничество с Республикой Татарстан и значительный вклад в реализацию совместных проектов».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана и руководитель Минобрнауки России посетили Институт истории имени Ш. Марджани Академии наук РТ.

#Рустам Минниханов #Минобрнауки РФ #орден дуслык
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