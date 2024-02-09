Минниханов и Фальков посетили Институт истории имени Ш. Марджани

Раис Татарстана Рустам Минниханов вместе с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым, который прибыл в Казань для участия в торжественном собрании, посвященном Дню российской науки, посетил Институт истории имени Ш.Марджани.

Директор института Радик Салихов рассказал гостям о приоритетных задачах образовательного учреждения и реализуемых проектах. В состав института, созданного в 1996 году и являющегося ведущим научно-исследовательским центром в области изучения истории татар и Татарстана, истории Евразии и тюрко-татарской цивилизации, входят 10 научных подразделений: центры исследований Золотой Орды и татарских ханств, истории и теории национального образования, отделы новой истории, новейшей истории, этнологических исследований, истории Поволжья и Приуралья, истории религий и общественной мысли, информационных технологий, Крымский и Северо-Западный научные центры.

Среди знаковых проектов — подготовка и издание 7-томного академического труда «История татар с древнейших времен», который в 2017 году перевели на английский язык. В 2016 году увидели свет новые фундаментальные научные труды «История татар Западного Приуралья. Т. 1», «Золотая Орда в мировой истории».

В 2010-2014 годах институт осуществлял научно-методическое консультирование работ по восстановлению Булгара и острова-града Свияжска. Институт выпускает ряд научных журналов и ежегодников. Большое внимание ученые уделяют установлению точных данных об уроженцах и жителях республики, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Минниханову и Фалькову презентовали научные проекты отраслевых отделений Академии наук РТ — Институт Татарской энциклопедии и регионоведения, Институт языка, литературы и искусства им.Г.Ибрагимова, Институт археологии им.А.Х.Халикова, Научный центр безопасности жизнедеятельности.